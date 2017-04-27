أكد علماء سويديون ودنماركيون أنهم توصلوا لبعض المصادر الطبيعية التي من الممكن أن تساهم في إنتاج مضادات حيوية جديدة كليًا.

ففي ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة الأدوية في الوقت الحالي، ورغم وجود عدد كبير من العقاقير والمركبات الطبية، يؤكد الكثير من خبراء الصحة أن الحاجة مستمرة لإيجاد مضادات حيوية جديدة، بسبب المقاومة التي بدأت تبديها بعض مسببات الأمراض من الفيروسات والبكتيريا لتلك المركبات.

وأشاروا إلى أن الأبحاث التي قاموا بها مؤخرًا على 24 نوعًا من الفطريات بينت أن معظمها قادرة على إنتاج مواد نشطة بيولوجيا، ومواد يمكن استخدامها كمضادات حيوية. وهذه المواد هي نفسها المواد التي تستخدمها الفطريات لحماية نفسها من مسببات الأمراض في الطبيعة.

يذكر أن أول مضادات حيوية تم الحصول عليها من الفطريات هي البنسلينات، حيث اعتبرت تلك المركبات المضادة للبكتيريا حينها ثورة في عالم الطب، وأول من انتبه لتأثير البنيسيلين المضاد للبكتيريا كان العالم الاسكوتلندي، ألكسندر فيلمنغ، العام 1928، و بعد عشر سنوات تم عزل جزيء البينيسيلين وتركيزه ودراسته على يد الباحثين، إرنست تشين، وهوارد فلوري، وتقاسم الباحثون الثلاثة سنة 1945 جائزتي نوبل للطب والفزيولوجيا عن إنجازاتهم في ذلك المجال.



