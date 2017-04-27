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رقم الخبر: 192122 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:12 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شاهد... السيارة الطائرة لمؤسس ’غوغل’

شاهد... السيارة الطائرة لمؤسس ’غوغل’

تطرح شركة "كيتي هوك" المملوكة لمؤسس غوغل "لارج بيدج"، السيارة الطائرة الخاصة بها والتي ستكون متاحة للشراء بحلول نهاية العام الحالي.

تطرح شركة "كيتي هوك" المملوكة لمؤسس غوغل "لارج بيدج"، السيارة الطائرة الخاصة بها والتي ستكون متاحة للشراء بحلول نهاية العام الحالي.
وتبدو سيارة "كيتي هوك" كطائرة كهربائية، في نسختها الحالية مثل الدراجات النارية، على أن تكون نسختها النهائية مختلفة عن النموذج الذي ظهر في الفيديو المنشور على موقعها الرسمي، وذلك وفقاً لموقع "craveonline".
وتزن "كيتي هوك"، حوالي 100 كيلوغرام، ويمكنها السفر بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وتطير "كيتي هوك" بشكل عمودي مثل طائرة هليكوبتر، ولكنها تعمل بالطاقة الكهربائية.
الجدير بالذكر، أن النموذج الأوَّلي يمكن أن يطير لنحو 10 أمتار فقط فوق الماء، لكن من المقرر أن يكون النموذج النهائي أكثر تطوراً.

 

 
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