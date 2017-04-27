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رقم الخبر: 192119 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: عربيات  
المركز الروسي للمصالحة: القوات السورية حررت 233 منطقة سكنية منذ بداية 2017 من قبضة ’داعش’

المركز الروسي للمصالحة: القوات السورية حررت 233 منطقة سكنية منذ بداية 2017 من قبضة ’داعش’

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، أن "القوات السورية، تمكنت منذ بداية العام الجاري 2017، من تحرير 233 منطقة سكنية، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي."

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، أن "القوات  السورية، تمكنت منذ بداية العام الجاري 2017، من تحرير 233 منطقة سكنية، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي."
وجاء في بيان نشر اليوم على موقع وزارة الدفاع الروسية، اليوم"اعتباراً من 1 كانون الثاني 2017، بلغ عدد المناطق السكنية التي حررتها القوات الحكومية السورية 233 منطقة، من قبضة تنظيم "داعش".
وأكد مركز المصالحة، أن "عدد المراكز السكنية المنضمة إلى وقف الأعمال القتالية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2017 لم يتغير- 1470 ".
وأشار المركز أيضاً، إلى أن" المفاوضات جارية مع فصائل المعارضة المسلحة بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، وأن "عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بشروط وقف الأعمال العدائية، وفقا لاتفاق الهدنة منذ 27 شباط  2016، 143 ".
وذكر المركز أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل إلى سيطرة القوات 294 كيلو مترا مربع من الأراضي، ليصبح مجموع ما تم تحرير من قبضة الإرهابيين، 4307.5 كيلومتراً مربعاً".

 

 
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