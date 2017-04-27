بمشاركة شعبية ورسمية شُيعَت من المشفى العسكري في حلب اليوم جثامين 51 شهيدًا من أبناء بلدتي كفريا والفوعة الذين ارتقوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلات كانت تقلهم في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب.

وخلال التشييع، أكد عدد من ذوي الشهداء أن دماء أبنائهم غالية، لكن الوطن أغلى وهو يستحق من الجميع التضحية في سبيله، معربين عن استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات فداءً للوطن ودفاعًا عنه ضد التنظيمات الإرهابية حتى تحقيق النصر المؤزر وإعادة الأمان إلى ربوع سوريا.

بدوره، لفت أمين فرع حلب لحزب "البعث العربي" الاشتراكي فاضل نجار خلال التشييع إلى أن التفجير الإرهابي الغادر الذي تعرّض له أبناء الفوعة وكفريا هو "جريمة ضد الإنسانية حيث أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وسط صمت دولي يندى له جبين الإنسانية"، موضحًا أن دماء الشهداء هي المنارة التي نهتدي بها في متابعة المعركة ضد الإرهابيين حتى دحرهم عن أرض الوطن.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب عماد الدين غضبان إلى أن "دماء هؤلاء الشهداء الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر لن تزيد السوريين إلا تصميمًا وعزيمة لتطهير كل شبر من أرض وطننا الغالي، منوهًا بصمود أبناء الفوعة وكفريا في وجه الاعتداءات الإرهابية والحصار الذي دام أكثر من عامين"، وأضاف "هم اليوم كما كل أبناء الوطن يقدمون النموذج في البطولة والفداء والتضحية في سبيل الوطن".

من جهته، شدد قائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي على أن هذه الجريمة الإرهابية التي ارتقى فيها عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية وهي دليل على إفلاسها وداعميها.

وأشار الشلي إلى أنه رغم مشاعر الحزن إلاَّ أننا واثقون بحتمية النصر القريب على الإرهاب وداعميه بهمة وعزيمة وتضحيات الجيش والقوات المسلحة ودماء الشهداء الطاهرة.



