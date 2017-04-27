قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن التعامل مع أنقرة يوم الأربعاء: إن تركيا ستغلق الباب أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي إذا ما تبنت تعديلات دستورية أقرها استفتاء شعبي الأسبوع الماضي.

تأتي تصريحات كاتي بيري بعد يوم من تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع رويترز بأن بلاده لن تنتظر على أبواب أوروبا للأبد وإنه مستعد للانسحاب من محادثات الانضمام للاتحاد إذا استمر تصاعد التخوف من الإسلام والعداء من قبل بعض الدول الأعضاء في التكتل.

وبيري نائبة هولندية تنتمي ليسار الوسط ومقررة لجنة خاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي.

وقالت بيري للصحفيين قبل جلسة لمناقشة العلاقات مع تركيا إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسميا محادثات عضوية تركيا إذا ما مضي إردوغان في تطبيق كل التعديلات التي تعزز صلاحياته. وتشهد محادثات العضوية جمودا منذ فترة طويلة.

وقالت بيري: بما أنه في ظل مثل هذا الدستور لا يمكن لتركيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فمن غير المنطقي أيضا مواصلة المناقشات بشأن انضمامها.

قالت قناة (إن.تي.في) وقناة (سي.إن.إن ترك) الإخباريتان يوم الأربعاء إن تركيا أصدرت أوامر باعتقال 3224 شخصا فيما يتعلق بصلات مزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وذلك في واحدة من كبرى العمليات منذ شهور ضد الشبكة التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وذكرت قناة (إن.تي.في) أن السلطات ألقت القبض بالفعل على أكثر من ألف من بين هؤلاء. وقال وزير الداخلية التركي إن العملية استهدفت هيكل الشبكة داخل صفوف الشرطة.