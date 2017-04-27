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رقم الخبر: 192116 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
عقد اول اجتماع مشترك للخبراء بين ايران ومجموعة "5+1" في فيينا

عقد اول اجتماع مشترك للخبراء بين ايران ومجموعة "5+1" في فيينا

عقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاربعاء اول اجتماع مشترك للخبراء بين ايران ومجموعة "5+1" ومندوب الاتحاد الاوروبي، للبحث في التعاون النووي السلمي.

وشارك ضمن الوفد الايراني مدراء من منظمة الطاقة الذرية الايرانية وخبراء من وزارة الخارجية.
ويعتبر هذا الاجتماع اول اجتماع مشترك لجميع اعضاء الاتفاق النووي بشأن التعاون النووي السلمي بهدف تقييم المستوى الراهن للتعاون وكيفية تعزيزه وتحسينه.
وتم في الاجتماع مناقشة آخر اوضاع التعاون والعقود المبرمة والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في هذا المجال منذ تنفيذ الاتفاق النووي بين ايران والاطراف الاخرى.
وتشمل هذه المشاريع والتعاون مجالات مثل الامان النووي والمزيد من مشاركة ايران على الصعيد الدولي في قضايا متعلقة بالطاقة النووية والتعاون التعليمي والبحثي والمشاركة في مجال المحطات النووية وانتاج الوقود والقضايا المتعلقة بالطب النووي.
وطرحت وفود ايران والدول الاخرى في هذا الاجتماع مجالات زيادة التعاون والمشاريع الراغبة بها وتدارست سبل المزيد من المشاركة في هذه المجالات.
وجرى في الاجتماع الاتفاق على مجموعة من السبل الملموسة للتقدم بصورة افضل واكثر تاثيرا لبعض المشاريع الجارية وتقرر ان يتم في المستقبل القريب عبر المزيد من الاتصال بين جميع الاطراف، توفير الارضيات اللازمة لاجراء الدراسات المبدئية والتنسيق اكثر فأكثر في سائر المشاريع.
وفي هذا السياق يتم التخطيط حاليا لعقد جلسات اكثر تخصصية في المستقبل القريب بشأن هذه المشاريع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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