واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسياً للإمدادات في بقية أنحاء العالم، وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإمدادات وموازنة السوق.

وبحلول الساعة 16ر04 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 3ر0 بالمئة إلى 43ر49 دولار للبرميل بعدما زادت 7ر0 بالمئة في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأمريكي في سبعة من الجلسات الثمانية الماضية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتاً أو 2ر0 بالمئة إلى 98ر51 دولار للبرميل. ويقل برنت بنحو 5ر8 بالمئة عن الذروة التي بلغها في أبريل/ نيسان.

وتعهدت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار. غير أن الأسعار ظلت متدنية خلال العام الحالي، حيث واصلت المخزونات الأمريكية الزيادة ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.

أما أسعار الذهب، فصعدت بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين، لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.

وبحلول الساعة 05ر10 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 40ر1264 دولار للأوقية (الأونصة). ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 90ر1260 دولار للأوقية وهو أضعف مستوى منذ 11 أبريل/ نيسان. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 80ر1265 دولار للأوقية. وفقد الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل/ نيسان.

وتبددت المخاوف بشأن الوضع السياسي في فرنسا بعد فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، في حين انحسر القلق من توقف العمل بأجهزة الحكومة الأمريكية مما قلص الشهية للذهب وهو من أصول الملاذ الآمن. وتضرر الذهب أيضاً بالإقبال على الأصول عالية المخاطر مع صعود البورصات العالمية لمستويات قياسية يوم أمس بعد نتائج أرباح قوية وتوقعات بخفض الضريبة للشركات الأمريكية.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 55ر17 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 49ر17 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 949 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 50ر801 دولار للأوقية.