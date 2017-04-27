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رقم الخبر: 192113 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: اقتصاد  
ترامب يحضر "مفاجأة" لأثرياء أمريكا

ترامب يحضر "مفاجأة" لأثرياء أمريكا

يحضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية المائة يوم الأولى لدخوله البيت الأبيض، (مفاجأة) لأثرياء بلاده بطرح خطة جريئة لخفض الضرائب على الشركات.

وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال)، فان خطة ترامب تستهدف خفض الحد الأقصى للضرائب على الشركات إلى 15% فقط من مستوياتها الحالية البالغة 6ر39%. وهذا المستوى من الخفض سيكون تاريخياً لم تشهده الولايات المتحدة في آخر أيامها.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب صباح غد الخميس، اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض لوضع اللمسات النهائية على الخطة. ووفقاً لوكالة (رويترز)، فان خطة ترامب لا تنتهي عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً تخفيضات ضرائب الدخل إلى 10% على إيرادات أرباح الشركات في الخارج.

وحسب توقعات تقارير صادرة عن لجنة الميزانية بالكونغرس، فان أي خفض بنسبة 1% من ضريبة الشركات سيخفض دخل الخزينة الأمريكية من الضرائب بحوالي 100 مليار دولار في 10 سنوات، ما يعني أن مشروع خفض الضرائب بنسبة 20% الذي يخطط له ترامب سيخفض دخل الخزينة بحوالي ترليوني دولار في 10 سنوات. كما أن هذا الخفض من المتوقع أن يزيد الدين الأمريكي إلى قرابة 22 ترليون دولار، وبالتالي قد يهدد التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة، حسب محللين ماليين. لاسيما وأن وكالات التصنيف العالمية ومن بينها (ستاندرد آند بوورز) و(موديز) سبق وهددت بخفض التصنيف الأمريكي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأمريكي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 
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