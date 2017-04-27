بدأت أعمال مؤتمر (دراسة القضايا التجارية الايرانية خلال العام 2017)، اليوم الأربعاء، بمشاركة السفير الايراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، ووزير خارجية بريطانيا السابق جاك استرو، الى جانب عدد من الخبراء ورجال الأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم كل من بعيدي نجاد واسترو كلمة في هذا المؤتمر الذي استمر ليوم واحد في لندن. ومن أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر، يشار الى (دراسة الآفاق التجارية في ايران)، و(التجارب المطلوبة للتجارة مع ايران)، و(التعرف على الأقسام الصناعية في ايران ودورها في التنمية التجارية الايرانية).

وذكر فريق (جي.تي.آر) التجاري، بصفته الجهة المنظمة لهذا المؤتمر، وفي تقرير أعده بالمناسبة، ذكر ان العام 2017 جاء متعاقباً للتطورات الكبيرة التي حدثت في العام 2016، والذي كان عاماً تجارياً هاماً بالنسبة لإيران. وأضاف التقرير: ان العام 2016 شهد تطورات كبيرة بما فيها تنفيذ الإتفاق النووي وإبرام العديد من التوافقات مع ايران، بالإضافة الى التفاؤل الكبير بشأن الطاقات الكامنة في ظل السوق الاقتصادية الجديدة، والمواضيع السياسية وتصريحات الخبراء بشأن مختلف القضايا ومنها الحظر وتداعياته.

وأكد فريق (جي.تي.آر)، في تقريره، الى أن المؤتمر يشكل فرصة ليجتمع خبراء الشؤون التجارية بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية للتجارة في ايران واستخدام الفرص المؤاتية لدى السوق الايرانية المشوقة.