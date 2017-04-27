أعلن رئيس الهيئة الإدارية المدير التنفيذي لصندوق ضمان الصادرات الايرانية، عن بلوغ قيمة صادرات ايران 44 مليار دولار في العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار)، معلناً ان ايران قادرة على تصدير ما يترواح بين 60 و70 مليار دولار من السلع في المستقبل.

وأضاف كمال سيد علي، اليوم الأربعاء، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان ايران تتمتع بالمصادر الغنية من الغاز والنفط حيث انها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج النفط كما تمتلك مختلف الموارد المنجمية، إضافة الى ما تتميز به في إنتاج الفستق والزعفران لذلك فانها قادرة على زيادة حجم صادراتها في السنوات القادمة لخفض اعتمادها على العائدات النفطية. وتابع قائلاً: ان قيمة صادرات السلع الايرانية بلغت 43 ملياراً و930 مليون دولار في العام الماضي، فيما بلغت قيمة وارداتها 43 ملياراً و684 مليون دلار وبذلك حققت ايران معدل تجاري إيجابي لسنتين على التوالي وبعد مرور 37 عاماً.

وأكد سيد علي على ضرورة تفعيل النظام المصرفي وصندوق التنمية الوطنية للارتقاء بمستوى صادرات الخدمات الفنية والهندسية.

هذا وبلغت قيمة صادرات قسم التعدين والصناعات المنجمية في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار) أكثر من 7 مليارات دولار، بينما سجلت صادرات الفولاذ رقماً قياسياً في نفس العام وبلغت كميتها 6 ملايين و600 ألف طن.

وأفادت مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (إيميدرو)، ان أرقام جمارك ايران تظهر انه تم خلال العام الماضي تصدير 57 مليوناً و648 ألف طن من أنواع المنتجات المنجمية وتشمل منتجات سلسلة الفولاذ والنحاس والألمنيوم والإسمنت والرصاص والمعادن والأحجار الكريمة والفحم الحجري وفحم الكوك وأنواع الحديد والكروم وموليبدن والتيتان وميكان والنيكل والانتيمون وأنواع الأحجار وغيرها بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار. وزادت الصادرات في هذا المجال في العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه 38 بالمائة من حيث الوزن و17 بالمائة من حيث القيمة.

وفي السياق، أعلن المدير العام لدائرة شؤون الدول العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة، عن نمو صادرات إيران لـ30 دولة أفريقية خلال العام الماضي بنسبة 100%.

وتابع فرزاد بيلتن، اليوم، بأن إيران لديها علاقات تجارية مع 40 دولة أفريقية من أصل 54 دولة، مشيراً إلى تصدير الحلويات والدهون الصناعية والمواد البتروكيماوية والقطران ومواد البناء إليها.

الوقد أفادت إحصائيات صادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية بأنه ارتفعت صادرات إيران إلى جنوب أفريقيا بنسبة ضعفين خلال العام الماضي. ويعتبر كل من اليوريا والقار والإسمنت الأبيض من أهم المنتجات الإيرانية المصدرة إلى جنوب أفريقيا. كما أشارت التقارير إلى أن صادرات إيران إلد كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة الضعفين.