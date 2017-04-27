أظهرت بيانات جمركية، الثلاثاء، ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني 97ر5 بالمئة إلى 626 ألفاً و200 برميل يومياً في مارس/ آذار 2017. فيما ذكرت البيانات أن روسيا استردت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في مارس/ آذار لتحل محل السعودية بعدما ظلت لشهرين تحتل المركز الثاني في ظل الجهود التي تبذلها موسكو للحفاظ على حصتها بالسوق الصينية.

ونمت الشحنات الروسية نحو واحد بالمئة إلى 104ر1 مليون برميل يومياً مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مع استمرار معدلات التشغيل المرتفعة في المصافي الخاصة في الصين وإعادة بناء المخزونات بعد تلقي حصص استيراد جديدة في 2017. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي في مارس/ آذار، متجاوزة واردات الولايات المتحدة ومحطمة التوقعات.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية: ان شحنات السعودية بلغت 072ر1 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار، مرتفعة نحو 15 بالمئة عن العام الماضي. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت الشحنات السعودية 165ر1 مليون برميل يومياً، وهو ما يجعل المملكة أكبر مورد للصين على أساس فصلي.

وجاءت التسليمات القياسية لشهر مارس/ آذار في الوقت الذي خفضت فيه السعودية أسعار الخام الخفيف لشحنات أبريل/ نيسان في ظل قيام أوروبا والولايات المتحدة بزيادة الإمدادات إلى آسيا.