دعا مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا وأوقيانوسيا، سنغافورة الى رفع العقبات المصرفية وتشجيع رجال الأعمال السنغافوريين للمشاركة والإستثمار في المشاريع الكبرى في ايران.

وخلال استقباله المبعوث الخاص للحكومة السنغافورية زين العابدين رشيد، اليوم الأربعاء، أشار ابراهيم رحيم بور الى الطاقات والفرص المتاحة لدى البلدين، داعياً الحكومة السنغافورية الى بذل الاهتمام برفع العقبات المصرفية وتشجيع ودعم رجال الأعمال السنغافوريين للمشاركة والاستثمار في المشاريع الكبرى في ايران.

ولفت رحيم بور الى المكاسب الكبرى للإتفاق النووي في فتح أبواب ايران أمام سائر دول العالم، موضحاً ان السوق الايرانية بـ80 مليون نسمة، وكذلك التواصل المباشر مع سائر دول الجوار يعد من مزايا التبادل التجاري مع ايران.

وخلال اللقاء، أكد المبعوث السنغافوري ان حكومته ترغب بتطوير العلاقات مع ايران وترسيخها في جميع المجالات. وأشار زين العابدين رشيد، الذي يزور ايران على رأس وفد مؤلف من 27 من ممثلي وسائل الإعلام المعتبرة في سنغافورة، الى محاولات بعض الحكومات ووسائل الإعلام الأجنبية لإعطاء صورة غير آمنة عن ايران، واعتبر ان انطباعه والوفد المرافق له طيلة تواجده في طهران لـ3 أيام، يتعارض تماماً مع إيحاءات وسائل الإعلام، وأشاد بالأمن السائد على المجتمع الايراني وروح النشاط وحسن الضيافة الايرانية، وتاريخ الثقافة والحضارة في ايران.

وتطرق المبعوث السنغافوري الى الزيارات العديدة للوفود الاقتصادية والسياسية من بلاده الى ايران خلال العامين الماضيين، مؤكداً رغبة بلاده لتطوير العلاقات وترسيخها مع ايران في كل المجالات.