قريباً.. وفد تجاري لوكسمبورغي يزور إيران سيزور وفد من الناشطين الإقتصاديين من لوكسمبورغ في غضون 29 أبريل/ نيسان العاصمة طهران بهدف إجراء مفاوضات مع المسؤولين المحليين وتعزيز التعاون معهم في المجالات المختلفة.