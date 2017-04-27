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رقم الخبر: 192108 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. وفد تجاري لوكسمبورغي يزور إيران

قريباً.. وفد تجاري لوكسمبورغي يزور إيران

سيزور وفد من الناشطين الإقتصاديين من لوكسمبورغ في غضون 29 أبريل/ نيسان العاصمة طهران بهدف إجراء مفاوضات مع المسؤولين المحليين وتعزيز التعاون معهم في المجالات المختلفة.

ويتشكل الوفد من 50 عضواً منهم التجار وأصحاب الصناعات في لوكسمبورغ، حيث سيزورون غرفة التجارة الإيرانية لعقد المفاوضات مع الناشطين الإقتصاديين وناشطي القطاع الخاص.

وتنشط هذه الشركات في مجالات المواد الغذائية والمشروبات والشؤون المالية وخدمات الإستشارات المالية والإستثمارية والبناء وشؤون البنى التحتية والشؤون المصرفية والتأمين والتسويق والصناعة والمناجم والمراكز الترفيهية .

 
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