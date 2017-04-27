صرّح المدير العام لمنظمة الطيران، فرهاد برورش، أن إيران ستتسلم خلال الأسابيع القادمة ثلاث طائرات من نوع ATR الفرنسية-الإيطالية.

وأكد برورش، اليوم الأربعاء، وفقاً للعقد المبرم بين الخطوط الجوية الايرانية وشركة بوينغ لصناعة الطائرات على أنه ستتسلم ايران عدة طائرات من نوع (بوينغ 777) في أواخر أبريل من هذا العام. وأضاف بأنه في الآونة الأخيرة تم توقيع إتفاقية مع شركة لوفتهانزا للتعاون بين البلدين في مجال التدريب التقني والتشغيلي والمطاعم وإعادة هيكلة الشركات، وكذلك وقعنا اتفاقية للتعاون في مجال الاعمال والقطاع التجاري، مؤكداً على استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأخرى.

وأشار برورش الى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعاون مع شركة لوفتهانزا في قطاعات الإصلاح والصيانة وتدريب الطيارين والمطاعم التجارية، منوهاً الى تسلم ايران خلال الأسبوع الماضي لطائرة ATR وتسلمها ثلاث طائرات من نفس النوع خلال الأسابيع الثلاث القادمة.