اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي في العراق، الاربعاء، عن تحرير مدينة الحضر الاثرية في نينوى.

وقالت المديرية ان 'قوات الحشد الشعبي حررت مدينة الحضر الاثرية شمال مركز القضاء'.

واضافت ان الجهود تتركز على المحورين الشمالي والغربي لعزل المدينة عن البعّاج حيث يتواجد تنظيم داعش الارهابي ، بالتزامن مع تقدم القوات العراقية وفتح ممرات آمنة للمدنيين ساعدت على إخراج العشرات من المناطق المحيطة بالحضر إلى مراكز الإيواء في غرب الموصل.

ويعمل "الحشد" على تأمين جوانب المحاور المذكورة، فيما وصلت قواته إلى أطراف قلعة الحضر الأثرية ومخازن المدينة الأولى والثانية، التي يسعى إلى تحريرها.

وتحدث المدنيون عن انسحاب داعش من المناطق المحيطة بمدينة الحضر إلى داخلها، لكن هذا سيكون من دون جدوى لأن الحشد الشعبي يقوم بقطع كل خطوط الإمداد