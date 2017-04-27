شيعت جثامين 52 من شهداء الجريمة التي وقعت في الراشدين بمحافظة حلب السورية وذلك في مرقد السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق.

وقد وريت جثامين شهداء فاجعة الراشدين الثرى اليوم الأربعاء في مقبرة الشهداء بمنطقة الزينبية بعد إقامة الصلاة عليها من قبل ممثل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد أبو الفضل طباطبائي.

يذكر إن خمسة ألاف من سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في محافظة إدلب كانوا يتأهبون للخروج من مناطقهم المحاصرة وفقاً للإتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الجماعات الإرهابية عندما استهدفهم هجوماً إنتحارياً أسفر عن استشهاد 160 شخصاً غالبيتهم من الأطفال وجرح العشرات منهم.