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رقم الخبر: 192045 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 09:21 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية الجزائري يؤكد تطابق وجهات النظر مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الجزائري يؤكد تطابق وجهات النظر مع كوريا الشمالية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين بلاده وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ( كوريا الشمالية).

وقال لعمامرة، عقب استقباله الاثنين بالجزائر العاصمة نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سين هونج شول، انه "لطالما كان هناك تطابق لوجهات النظر في دعم القضايا العادلة في العالم".

وأوضح أن العلاقات بين البلدين "تقليدية" تم اقامتها خلال ثورة التحرير الوطني لتعرف بعد ذلك "تطورا اضافيا" في اطار حركة عدم الانحياز ، مضيفا أن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة و "نسعى إلى عقد لقاء في أسرع وقت".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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