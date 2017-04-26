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رقم الخبر: 192043 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 09:18 الاقسام: عربيات  
"الجنائية الدولية" تجدد أمر اعتقال قائد الأمن الليبي الأسبق

"الجنائية الدولية" تجدد أمر اعتقال قائد الأمن الليبي الأسبق

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بتجديد مذكرة اعتقال كانت قد صدرت قبل 4 أعوام بحق الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد بعد اتهامه بارتكاب جرائم تعذيب وجرائم أخرى خلال الحملة الأمنية، التي شنها النظام الليبي ضد المتظاهرين المناهضين للنظام عام 2011.

وقالت المحكمة، الاثنين، إن التهامي مطلوب في 4 جرائم ضد الإنسانية و3 جرائم حرب تشمل التعذيب والاضطهاد والمعاملة القاسية وانتهاك الكرامة الإنسانية للسجناء، الذين كانت قوات الأمن الليبية تحتجزهم خلال الاحتجاجات المناهضة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكانت مذكرة الاعتقال الأولى قد صدرت في أبريل 2013 ويجري تعميمها الآن بناء على طلب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي تعتقد أن إعلان المعلومات التي تحتويها مذكرة الاعتقال قد يزيد الوعي ويعزز الدعم والتعاون في عملية الاعتقال من قبل المجتمع الدولي.

دانية استثنائيا في أنحائه باللائمة بصورة مباشرة على رئيس جنوب السودان في إشارة محتملة على تصاعد التوتر بين الدولتين.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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