حذر السودان، الاثنين، جنوب السودان من مواصلة دعم الجماعات المتمردة التي تخوض حربا ضد الخرطوم متهما رئيسه بالإلتقاء بالمتمردين في الأسبوع الماضي وذلك في بيان علني نادر من وكالة المخابرات السودانية.

وبحسب وكالة "رويترز" قال بيان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني "منذ الأربعاء الماضي وحتى السبت 22 أبريل واصل رئيس دولة الجنوب ونائبه الأول وعدد من قادة الأجهزة التنفيذية والأمنية عقد اجتماعات مكثفة مع قيادات ما يسمى قطاع الشمال بجوبا".

وأضاف البيان "نحذر حكومة الجنوب ونطالبها بالكف الفوري عن التدخل في الشأن السوداني بكافة أشكاله وصوره".

يُذكر أن السودان اتهم جاره مرارا بمساندة متمردين في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان التي تقع على امتداد حدوده الجنوبية، لكن بيان المخابرات السودانية استثنائيا في أنحائه باللائمة بصورة مباشرة على رئيس جنوب السودان في إشارة محتملة على تصاعد التوتر بين الدولتين.