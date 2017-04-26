قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بإعدام 20 متهما في قضية "مذبحة الكرداسة"، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية.

ونقلت وكالة "رويترز" أن هؤلاء العشرون ضمن 156 شخصا تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة.

وقالت المصادر القضائية إن المحكمة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي حددت يوم الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في وقت سابق تهمة الاشتراك بتاريخ أغسطس 2013 في اقتحام مركز شرطة الكرداسة التي راح ضحيتها 12 ضابطا من شرطة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان وتهمة الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وإتلاف مبنى القسم وإضرام النيران في عدد من سيارات ومدرعات الأمن، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.