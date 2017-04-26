قالت الشرطة الإسبانية يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت ثمانية أشخاص وداهمت 12 منزلا بمدينة برشلونة في شمال شرق البلاد في إطار حملة على الارهابيين.

وأضافت الشرطة في بيان أن كل المعتقلين مغاربة أعمارهم بين 21 و39 عاما. وذكرت أن التحقيقات والمداهمات تجري بالتنسيق مع الشرطة البلجيكية. ورفض متحدث باسم الشرطة الخوض في صلة المقبوض عليهم ببلجيكا. وجاءت المداهمات في أعقاب تحقيقات مستمرة منذ ثمانية شهور رصدت الشرطة خلالها جماعة قالت إن لها صلة بداعش.