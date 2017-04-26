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|رقم الخبر: 192039
|تاريخ النشر: نيسان 26, 2017
|الوقت: 09:23
|الاقسام: دوليات
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ارتفاع في عدد الجرائم الإرهابية بموسكو
أعلن النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن عدد الجرائم ذات الطابع الإرهابي والمتطرف في روسيا ارتفع بنسبة 45%، مشيرا إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالعمل على الكشف عن تورط مواطني روسيا في الأعمال القتالية في سوريا والعراق.
وذكر تقرير للنائب العام الروسي نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) يوم الثلاثاء، أنه في عام 2016 تم تسجيل 2227 جريمة ذات طابع إرهابي و1450 جريمة ذات طابع متطرف. وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية لا يفسر بارتفاع النشاط الإرهابي في روسيا.
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