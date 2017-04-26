ارتفاع في عدد الجرائم الإرهابية بموسكو أعلن النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن عدد الجرائم ذات الطابع الإرهابي والمتطرف في روسيا ارتفع بنسبة 45%، مشيرا إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالعمل على الكشف عن تورط مواطني روسيا في الأعمال القتالية في سوريا والعراق.