  • الأربعاء ٢٩ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192039 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 09:23 الاقسام: دوليات  
ارتفاع في عدد الجرائم الإرهابية بموسكو

ارتفاع في عدد الجرائم الإرهابية بموسكو

أعلن النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن عدد الجرائم ذات الطابع الإرهابي والمتطرف في روسيا ارتفع بنسبة 45%، مشيرا إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالعمل على الكشف عن تورط مواطني روسيا في الأعمال القتالية في سوريا والعراق.

 وذكر تقرير للنائب العام الروسي نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) يوم الثلاثاء، أنه في عام 2016 تم تسجيل 2227 جريمة ذات طابع إرهابي و1450 جريمة ذات طابع متطرف. وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية لا يفسر بارتفاع النشاط الإرهابي في روسيا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0693 sec