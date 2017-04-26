رجحت استطلاعات الرأي العام الفرنسي فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية مارين لوبان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي استبقتها لوبان بتصعيد هجومها على منافسها مشككة في وطينته متجاهلة الدعم الذي يحظى به لدى أغلبية القوى السياسية في فرنسا.

ويخوض ماكرون الجولة الثانية ضد لوبان يوم السابع من مايو/أيار المقبل بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي بالجولة الأولى الأحد الماضي، وسيشارك المتنافسان في مناظرة تلفزيونية في الثالث من الشهر المقبل.

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعمه لمرشح الوسط إيمانويل ماكرون ودعا الناخبين إلى التصويت له في الجولة الثانية، بينما أكدت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس صعود ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الجولة الحاسمة.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين فوز ماكرون بنسبة 24.01% من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وحصلت لوبان على 21.30%، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون على 20.01%، ومرشح أقصى اليسار الراديكاري جان لوك ميلانشون على 19.58%، بينما حصد الاشتراكي بونوا آمون نسبة 6.36% من الأصوات.

ووصفت لوبان منافسها ماكرون بأنه "ضعيف" لعدم وجود خطة وطنية لديه لحماية البلاد من "خطر الإرهاب ".

وذكرت أن منافسها ليس وطنيا على الإطلاق "فهو لا يدافع عن أي أثر وطني في أي مجال سياسي"، ونعتته بأنه "هستيري ومؤيد بتعصب لأوروبا".

من جهته أكد ماكرون أنه يحمل "صوت الأمل" لفرنسا وأوروبا، مؤكدا عزمه أن يكون رئيس الوطنيين في مواجهة خطر القوميين.

والد لوبان ينتقد حملتها

من جهته قال اليميني المتطرف جان ماري لوبان يوم الثلاثاء: إن ابنته مارين، التي تواجه إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من مايو أيار، كان عليها أن تكون أكثر شراسة خلال الجولة الأولى يوم الأحد وأن تقتدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت لوبان حصلت على 7.5 مليون صوت انتخابي في أكبر نتيجة حققها حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه في تاريخه لكنها لم تنجح في التفوق على ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي احتل المركز الأول.

ويأتي تدخل والدها بعد إعلانها يوم الاثنين، وقبل الجولة الثانية من الانتخابات، اعتزامها التخلي عن الإدارة اليومية للحزب الذي أسسه والدها. ويمثل هذا أحدث خلاف بين الاثنين بشأن توجه الحزب مستقبلا.

وقال جان ماري لوبان (88 عاما) لإذاعة (ار.تي.ال) "أعتقد أن حملتها كانت متراخية للغاية. لو أنني في مكانها لكنت قدت حملة، على غرار حملة ترامب، أكثر انفتاحا وقوية للغاية ضد هؤلاء المسؤولين عن تدهور بلادنا سواء كانوا منتمين لليمين أو اليسار."