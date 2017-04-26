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|رقم الخبر: 192037
|تاريخ النشر: نيسان 26, 2017
|الوقت: 09:22
|الاقسام: دوليات
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10 قتلى في تفجير حافلة بشمال غرب باكستان
قال مسؤول في منطقة القبائل بشمال غرب باكستان: إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما انفجرت قنبلة على الطريق مستهدفة حافلة صغيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال شاهد علي خان المسؤول الكبير بالمنطقة المتاخمة لأفغانستان إن مسلحين زرعوا قنبلة على الطريق في منطقة كرم الواقعة داخل التقسيم الإداري لمناطق القبائل المدارة اتحاديا. وأضاف: فجروا القنبلة عن بعد عندما بدأ الركاب بالتوافد" مضيفا أن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى.
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