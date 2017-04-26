10 قتلى في تفجير حافلة بشمال غرب باكستان قال مسؤول في منطقة القبائل بشمال غرب باكستان: إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما انفجرت قنبلة على الطريق مستهدفة حافلة صغيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.