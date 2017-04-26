أعلن الجنرال ادواردو انو قائد الجيش الفلبيني: إن ثلاثة اندونيسيين وماليزيا واحدا من بين 37 مسلحا لقوا حتفهم في هجوم استهدف معسكرا للإرهابيين جنوب البلاد.

وقال انو- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الثلاثاء، أنه حتى الآن تم تحديد هوية 14 من القتلى الذين قضوا في الاشتباكات التي وقعت بمقاطعة لاناو ديل سور الكائنة جنوبي الفلبين، وأضاف أن عمليات التطهير مستمرة وأن القوات تحاول تحديد مكان الزعيم الفلبيني ايسنيلون هابيلون.