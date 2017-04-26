  • الأربعاء ٢٩ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192036 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 09:22 الاقسام: دوليات  
الجيش الفلبيني يقتل 3 أندونيسيين وماليزي

الجيش الفلبيني يقتل 3 أندونيسيين وماليزي

أعلن الجنرال ادواردو انو قائد الجيش الفلبيني: إن ثلاثة اندونيسيين وماليزيا واحدا من بين 37 مسلحا لقوا حتفهم في هجوم استهدف معسكرا للإرهابيين جنوب البلاد.

 وقال انو- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الثلاثاء، أنه حتى الآن تم تحديد هوية 14 من القتلى الذين قضوا في الاشتباكات التي وقعت بمقاطعة لاناو ديل سور الكائنة جنوبي الفلبين، وأضاف أن عمليات التطهير مستمرة وأن القوات تحاول تحديد مكان الزعيم الفلبيني ايسنيلون هابيلون.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2628 sec