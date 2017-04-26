على وقع التهديدات الأميركية بمواجهة ما أسمته واشنطن بالإستفزازات الكورية الشمالية، وتصاعد المخاوف من تجربة نووية جديدة، أجرت بيونغ يانغ مناورات حربية كبيرة للمدفعية، بالقرب من قاعدة ونسان شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية نقلاً عن مصادر حكومية، الثلاثاء.

وحسب معطيات الوكالة، فإنّ المناورات جاءت احتفالاً بالذكرى الـ 85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، وبحضور الزعيم كيم جونغ أون.

يذكر، أنّه بعد التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية في بداية الشهر الجاري، أرسلت الولايات المتحدة إلى السواحل الكورية مجموعة من السفن الحربية، تضم حاملة الطائرات (كارل فينسن).

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعملية إجلاء جماعي لمواطنيها من كوريا الجنوبية، في حال تطورت الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية لتصل لمرحلة الحرب المفتوحة.

وبحسب ما نشرت (ديلي إكسبرس)، فإن عملية الإجلاء الأميركية والتي تحمل اسم (قناة الشجاعة)، ستقوم بإجلاء نحو 230 ألف أمريكي من سيئول وعدد من المدن الكورية الجنوبية.

وتقول الحكومة الأميركية بأن عملية (قناة الشجاعة) ستنتهي في شهر يونيو/حزيران هذا العام.

* الجيش الأميركي لكوريا الشمالية: هذه رسالتنا إليكم

في هذه الأثناء، قال قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس إن قوات بلاده في أتم الاستعداد لمواجهة الاستفزازت الصادرة عن كوريا الشمالية، وفق قوله، مضيفاً: نحن مستعدون، هذه رسالتنا الوحيدة إليهم.

ورداً على طلب الصحفيين منه توجيه رسالة بشأن احتمال قيام بيونغ يانغ باستفزاز، قال بروكس: نحن نكرس أنفسنا للتحالف الكوري-الأميركي، مؤكداً أنّ التحالف هو الشيء الأكثر أهمية وأن الواجب يقتضي الذود عنه.

وكان من المرجح أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أو تطلق صاروخاً بالستيا قبل أو بعد الذكرى السنوية الـ85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي الموافق أمس 25 نيسان الجاري، وسط خشية من تصعيد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.





