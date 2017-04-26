أعلنت جمعية الصلب العالمية إن إيران حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الميلادية الحالية نمواً بمعدل 7ر12 بالمائة عن العام الماضي في إنتاج الصلب، وذلك بإنتاج 5ر4 مليون طن من الصلب.

وفي تقرير لها، قالت جمعية الصلب العالمية: ان إيران قامت بإنتاج أربعة ملايين و548 ألف طن من الصلب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، فيما قامت بإنتاج أربعة ملايين و61 ألف طن في المدة المشابهة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن إيران التي تقف في المرتبة الرابعة عشرة بين منتجي الصلب في العالم كانت تسعى خلال السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 20 آذار/ مارس الماضي) إلى إنتاج ستة ملايين طن من الصلب (كحد أقصى)، لكنها حققت إنتاجاً بمعدل 5ر5 مليون طن في تلك الفترة.

يذكر أن إيران تقف في المرتبة الثانية بعد تركيا في مجال إنتاج الصلب على مستوى المنطقة، فيما تأتي كل من مصر والسعودية وقطر في المرتبات التالية.