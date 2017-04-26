أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، بأن الغرفتين التجاريتين الايرانية والقرغيزية تؤديان دوراً مؤثراً في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال استقباله رئيس البرلمان القرغيزي، جيني باي تور سونبكوف، في طهران الاثنين، قال لاريجاني: ان العلاقات السياسية بين البلدين طيبة وصادقة وان البلدين مسلمان ولهما هيكلية ديمقراطية. وأضاف: انه خلال زيارة الرئيس القرغيزي الى طهران تم التوقيع على 7 وثائق للتعاون من بينها وثيقة التعاون طويل الأمد والشامل تحظى بأهمية خاصة، ونحن في البرلمان الايراني لا نألو عن بذل أي دعم يمكنه الإرتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار لاريجاني الى مجالات التعاون المتاحة لأنشطة الجانبين، وقال: هنالك في ايران وقرغيزيا إمكانيات ومجالات مختلفة للتبادل الثنائي ولكن ينبغي معالجة المشاكل القائمة، فضلاً عن التعريف بالشركات الكبرى للطرفين لتوفير إمكانية اتخاذ خطوات مؤثرة في المجالات الاقتصادية. ونوه الى وجود عائقين أمام تطوير التعاون الثنائي، وأضاف: ان غياب التعاون المصرفي وعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين، يعدان من ضمن الأمور التي تستوجب دراستها من قبل البلدين واتخاذ حلول لها.

ولفت لاريجاني الى ضرورة تفعيل مشروع ربط ايران بالصين عبر قرغيزيا، وأكد قائلاً: ان تطوير الخطوط السككية والطرقية والجوية سيسهل بالتأكيد سبل التعاون التجاري للتجار والسياح الذين سيحدوهم المزيد من الرغبة في هذا السياق.