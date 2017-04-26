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رقم الخبر: 192031 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول: الدبلوماسية الإقتصادية على سلم مهام الخارجية الإيرانية

مسؤول: الدبلوماسية الإقتصادية على سلم مهام الخارجية الإيرانية

أكد وكيل وزير الخارجية، مرتضى سرمدي، ان الدبلوماسية الاقتصادية تقع على سلم المهام في وزارة الخارجية الايرانية، مضيفاً: ان 90 بالمئة من أنشطة البعثات الدبلوماسية الايرانية خارج البلاد ترتكز على التعاون الاقتصادي مع البلدان المعنية.

وتابع سرمدي، في تصريح له: انه في سياق التعامل مع الدول المستهدفة بما فيها الإقليمية وبلدان آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والدول الافريقية، وضعت الخارجية الايرانية الدبلوماسية الاقتصادية على جدول أعمالها.

في سياق متصل، أشار وكيل وزير الخارجية الايراني الى زيارات ظريف خلال العام والنصف الماضي، مؤكداً ان كافة هذه الزيارات ضمت وفوداً اقتصادية مرافقة للأخير، منوهاً الى الدور الهام لهذه الوفود خلال الزيارات المذكورة، كما انها حددت برامج الزيارة لعدد من هذه الزيارات.

وأكد سرمدي ان مسؤولية الخارجية تكمن في تعزيز المناخ الأمني وتوفير ظروف التواجد الدولي لرجال الأعمال الايرانيين. وتابع: ان تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) أزال عقبة كبيرة من مسار الحركة الاقتصادية في ايران.

 
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