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رقم الخبر: 192030 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: عربيات  
غارة للجيش اللبناني على موقع لداعش تقتل أكثر من 20 بينهم قيادات في جرود رأس بعلبك

غارة للجيش اللبناني على موقع لداعش تقتل أكثر من 20 بينهم قيادات في جرود رأس بعلبك

أغارت مروحيات الجيش اللبناني على مواقع لتنظيم داعش في جرود رأس بعلبك شمال شرق لبنان وحققت إصابات كبيرة بينهم، وذلك بعد ان قامت المقاومة باستهداف مركز لهم في المنطقة بوقت سابق بالصواريخ الموجهة.

وأفادت قناة العالم بسقوط عشرات القتلى من جماعة داعش الارهابية اثر استهدافهم من قبل الجيش اللبناني وحزب الله في منطقة البقاع، معتبرة أن لبنان امام مشهد جديد بعد هذا التنسيق بين الجيش وحزب الله.
وقالت القناة: إن ما يجري في البقاع هو تنفيذ للرسالة التي وجهها قبل ايام قائد الجيش بأنه لن يكون هناك اي ملاذ آمن للإرهابيين في لبنان وبالتالي هذه هي الضربة الثانية خلال اسبوع التي ينفذها الجيش اللبناني ضد مواقع داعش بعد الضربة النوعية التي وجهها قبل ايام واستهدافه في منطقة الحصن في جرود عرسال عددا من الارهابيين.
وأضافت: بعد الرصد الدقيق لهذه الجرود، تحديدا جرود رأس بعلبك والقاع التي تمت فيها العملية، الاثنين، بعد رصد دقيق لإجتماع ميداني في هذه المنطقة، قامت المروحيات التابعة للجيش اللبناني بمساندة من المدفعية على الأرض بإستهداف هذا الإجتماع وهذه المواقع إضافة الى استهداف مواقع أخرى على خط آخر في منطقة القاع لتنظيم داعش.
وتابعت قناة العالم: هذا يعني بأن منطقة رأس بعلبك المتاخمة للجرود التي تمتد مع جرود عرسال على خط واحد كل هذه المنطقة هي خاضعة لمراقبة دقيقة من الجيش اللبناني، وهذا يعني أن اي تحرك لجماعة داعش في هذه الجرود سوف يقابل من الجيش اللبناني بقصف، وهذا القصف هو رسالة يوجهها لبنان لهؤلاء الارهابيين.
وقالت قناة العالم: في كل الاحوال ان يكون حزب الله ايضا على خط آخر في منطقة جرود رأس بعلبك يرصد هؤلاء ويقصف ايضا بجرود الخابية مراكز داعش، فهذا يعني ان هناك تنسيق ما بين الجيش من جهة وما بين المقاومة وحزب الله من جهة ثانية لارسال رسالة الى هذه الجماعة بأن اي تحرك لها في تلك المنطقة سوف يقابل برد من لبنان.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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