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رقم الخبر: 192029 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: اقتصاد  
إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً لاستقطاب الإستثمارات
السفير الدنماركي، خلال زيارته لمدينة أراك:

إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً لاستقطاب الإستثمارات

أكد السفير الدنماركي في طهران، دني عنان، ان ايران وفي ظل سياساتها الناجحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، تعد أكثر بلدان منطقة الشرق الأوسط أمناً في مجال استقطاب الاستثمارات التجارية والاقتصادية.

وأشاد عنان، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، خلال زيارته لمدينة أراك مركز المحافظة المركزية (وسط البلاد)، الأحد، أشاد بالأمن المستديم والقوى العاملة الفاعلة وإمكانية التواصل مع دول الجوار، مؤكداً انها تشكل بعض الميزات الرئيسية في ايران.

وأعلن السفير الدنماركي عن رغبة الشركات الصناعية في بلاده لعقد الاستثمارات داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية، مبيناً ان الاستثمار في ايران يضمن وصول الدنمارك الى البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. وأشار عنان الى زياراته للمحافظات الايرانية لاكتساب مزيد من المعلومات حول الطاقات الاقتصادية في هذه المحافظات، لافتاً في ذات السياق الى زيارته قبل عامين الى محافظتي خراسان الجنوبية (شرق) وزنجان (شمال غرب) وما ترتب على هاتين الزيارتين، حيث قيام وفد تجاري ايراني من زنجان بزيارة الدنمارك، وبالمقابل زيارة وفدين تجاريين من الدنمارك الى زنجان والمحادثات التي تخللت هذه الزيارات بهدف ترسيخ إستثمارات مشتركة بين الجانبين.

 
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