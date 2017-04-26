اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، غلام حسين شافعي، إن فقدان العلاقات المصرفية ومشكلة التأشيرات تشكل عوائق أمام تطوير التجارة بين إيران وباكستان، مشدداً على ضرورة إيجاد التواصل المصرفي المالي المباشر بين البلدين وحل مشكلة التأشيرات الخاصة بالنسبة للتجار.

وخلال لقائه رئيس المجلس الوطني الباكستاني يوم الاثنين، وصف شافعي العلاقات السياسية بين طهران واسلام آباد بالجيدة وإن البلدين يشعران بالتقارب الثقافي بينهما، واصفاً العلاقات الإقتصادية بين البلدين بأنها ليست بالحد المطلوب. وأشار شافعي إلى الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للتعاون الإقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى الخطوات التي اتخذت خلال السنتين الماضيتين في هذا المجال إلا أنها لم تكن مقنعة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمستوى العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

ولفت رئيس غرفة التجارة إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن يتم تعزيز العلاقات الإقتصادية وفقها ومن بينها الطاقة والزراعة والنقل والصناعة والنسيج والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الوطني الباكستاني، سردار اياز صادق، إلى المشتركات الدينية والثقافية والتاريخية والعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، معتبراً إن بإمكان إيران والباكستان التعاون في مختلف المجالات. ولفت إلى أن هناك الكثير من الفرص للتعاون في المجالات الإقتصادية والتي لم يتم استغلالها بشكل كامل.

ووصف اياز صادق الإقتصادين الإيراني والباكستاني بأنهما يكملان بعضهما البعض وإن بإمكان البلدين أن يتعاونا في مختلف المجالات الإقتصادية. واعتبر إن باكستان تمثل بوابة وصول إيران إلى الصين، مشيراً إلى العلاقات الإقتصادية الجيدة بين باكستان والصين، وفي حال تم تعزيز العلاقات الإقتصادية بين إيران وباكستان فيمكن أن يؤثر ذلك على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين إيران والصين.