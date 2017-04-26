أعلن وزير الصناعة الايراني، محمد رضا نعمت زادة، التوصل الى إتفاق نهائي مع شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.

وقال الوزير نعمت زادة، الاثنين، خلال اجتماع عقد في مدينة بروجرد بحضور حشد من الناشطين في مجال الإنتاج وتوفير فرص العمل، حول الاتفاقات مع الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات، قال: ان الإتفاق بين شركة سايبا الايرانية وسيتروين الفرنسية دخل حيز التنفيذ وقد دفعت هذه الشركة أول قسط مستحق عليها. وأضاف: ان الاتفاق مع شركة بنز الألمانية قد بلغ مراحله النهائية أيضاً، إلا أنه يتم التأكيد حالياً على إنتاج أجزاء المحركات محلياً، فيما تصر الشركة على تصدير منتجاتها إلينا.

من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، بأن إزدهار الإنتاج بحاجة الى ثورة مصرفية.

وخلال الاجتماع، قال بروجردي: ان إزدهار الإنتاج بحاجة الى ثورة مصرفية، وهو الأمر الذي يستوجب العمل بصورة جهادية وعملانية. وأضاف: علينا الشعور بمسؤولية جادة وعملية من أجل تحقيق شعار العام الجاري (الاقتصاد المقاوم.. الإنتاج والعمل) وازدهار الانتاج.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي: ان المشكلة الأساسية لاستثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج بالبلاد تكمن في أن المصارف تعمل كمحفز لأصحاب الرساميل لإيداع أموالهم فيها، في حين انه ينبغي حثهم على توظيف رساميلهم في مسار الإنتاج وتوفير فرص العمل. واعتبر ان نسبة الأرباح المصرفية تفوق أرباح الإنتاج، مما يؤدي الى ركود الاستثمارات والانتاج.

وأشار بروجردي الى وجود الكثير من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل، مؤكداً ضرورة البرمجة والتخطيط لمعالجة الموضوع بصورة جذرية من خلال إزدهار الإنتاج وتوفير فرص العمل.