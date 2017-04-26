  • الأربعاء ٢٩ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192026 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: اقتصاد  
طهران تبحث شراء طائرات "أوريون-20" الروسية

طهران تبحث شراء طائرات "أوريون-20" الروسية

أفادت وكالة (سبوتنيك)، أن ايران تفاوض لشراء عدة طائرات من طراز (أوريون-20) المطورة من روسيا.

وأوضحت الوكالة أن هذا النوع من الطائرات بإمكانه الإقلاع من على سطح الماء أو الجليد والتحليق بارتفاعات عالية عبر أجنحتها الطويلة، وتبلغ سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ12 راكباً وتبلغ حمولتها طناً واحداً.

وأوضح يوري واركوسوف، رئيس المصممين في (اكرانو بلانز)، بأنه تم إبرام عقد مع شركة (شرق) المعرفية الايرانية في عام 2011، لتسليمها عدداً من طائرات (أوريون-12)، وبالفعل قد تم تسليم 3 طائرات من هذا الطراز، فيما تجري حالياً مفاوضات لتسليم طائرة (أوريون-20) المطورة التي لا تزال قيد الإختبار.

وأشارت الوكالة الى أن الحظر المفروض على ايران، أدى لتأخر تسليم هذا النوع من الطائرات، والآن وبعد رفع الحظر عن طهران، بات بإمكان روسيا تسليمها أو حتى التفكير بالاستثمار المشترك مع ايران لتصنيعها. وبيّن واركوسوف بأن الطائرة صممت لتتلاءم مع الظروف الجوية الساخنة والمرطوبة في ايران، وأن الجانب الايراني يسعى لإنتاج هذه الطائرات عبر الاستثمار المشترك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6103 sec