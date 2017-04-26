وأوضحت الوكالة أن هذا النوع من الطائرات بإمكانه الإقلاع من على سطح الماء أو الجليد والتحليق بارتفاعات عالية عبر أجنحتها الطويلة، وتبلغ سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ12 راكباً وتبلغ حمولتها طناً واحداً.

وأوضح يوري واركوسوف، رئيس المصممين في (اكرانو بلانز)، بأنه تم إبرام عقد مع شركة (شرق) المعرفية الايرانية في عام 2011، لتسليمها عدداً من طائرات (أوريون-12)، وبالفعل قد تم تسليم 3 طائرات من هذا الطراز، فيما تجري حالياً مفاوضات لتسليم طائرة (أوريون-20) المطورة التي لا تزال قيد الإختبار.

وأشارت الوكالة الى أن الحظر المفروض على ايران، أدى لتأخر تسليم هذا النوع من الطائرات، والآن وبعد رفع الحظر عن طهران، بات بإمكان روسيا تسليمها أو حتى التفكير بالاستثمار المشترك مع ايران لتصنيعها. وبيّن واركوسوف بأن الطائرة صممت لتتلاءم مع الظروف الجوية الساخنة والمرطوبة في ايران، وأن الجانب الايراني يسعى لإنتاج هذه الطائرات عبر الاستثمار المشترك.