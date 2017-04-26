بغداد/نافع الكعبي - بمساندة طيران الجيش العراقي، واستنفار جميع إمكانيات مديرية الدعم اللوجستي والهندسي، شرعت قوات الحشد الشعبي بعمليات (محمد رسول الله) لتحرير قضاء الحضر والمناطق المحيطة به من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، جنوب الموصل، مؤكدة تحريرها ثلاث قرى بمحيط القضاء، في وقت أحبطت فيه تسللاً لداعش شمال صلاح الدين، فيما أعلنت القوات العراقية الثلاثاء تحرير (حي التنك) في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، بعد استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي للمدينة.

وأعلنت مديرية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، استنفار جهودها كافة لادامة عمليات محمد رسول الله وتوفير جميع متطلبات المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي.

وقالت المديرية في بيان: إن مديرية الدعم اللوجستي هيأت قبل مدة المواقع العسكرية التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي عند معارك تحرير قضاء الحضر في محافظة نينوى بالإضافة الى توفير جميع المتطلبات الاساسية للمقاتلين.

* الحشد الشعبي يحرر قرى عدة بمحيط الحضر

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تحرير قرية تل هلالة شمالي قضاء الحضر.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان: إن اللواء 11 حشد شعبي تمكن، من تحرير قرية تل هلالة شمالي قضاء الحضر، ضمن عمليات (محمد رسول الله).

وأضاف: إن قوات اللواء 14 بالحشد الشعبي عثرت على مخبأ أسلحة وعتاد لداعش يحتوي على هاونات عيار 120 ملم شمالي الحضر.

وفي الأثناء، حررت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، قرية العلواني شمال الحضر. وقال موفد اعلام الحشد الشعبي: إن قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي تمكنت من تحرير كامل قرية العلواني من سيطرة داعش شمال الحضر، لافتا الى ان قواتنا كبدت عناصر داعش خسائر كبيرة.

كما حررت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، قرية (تل رجم) الكبير شمال قضاء الحضر.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي: إن قوات الحشد الشعبي/ اللواء 11 حرر قرية (تل رجم الكبير) شمال قضاء الحضر.

* إحباط محاولة تسلل لداعش شمال صلاح الدين

من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي العراقي، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم داعش شمال محافظة صلاح الدين العراقية وقتل أربعة من التنظيم.

وأضاف: إن عناصر داعش كانوا يستهدفون الدخول إلى قضاء بيجي واستهداف القطعات العسكرية المتواجدة هناك.

وكان مصدر أمني في صلاح الدين أعلن الجمعة الماضية مقتل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة قرب بيجي.

* مكافحة الإرهاب تحرر حي التنك بالكامل أيمن الموصل

ونقلت (خلية الإعلام الحربي) عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات (قادمون يا نينوى) القول: إن قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي التنك في الساحل الأيمن بالكامل من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه. وأشار إلى أن استعادة الحي تمت (بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات).

ويعزو قادة عسكريون عدم الاسراع في الانقضاض على عناصر التنظيم في أحياء الموصل القديمة إلى قيام عناصر التنظيم باتخاذ المدنيين دروعا بشرية للاحتماء بهم.

* الجيش العراقي يستعيد 70% من الجانب الغربي للموصل

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش العراقي، استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، منذ بدء الحملة العسكرية لطرد تنظيم داعش الإرهابي، في شباط/ فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش، العميد يحيى رسول: إن القوات العراقية والطائرات الحربية تواصل قصف عناصر داعش عبر أسلحة ذكية ذات تدمير محدود.

* مقتل دواعش بينهم قيادي بارز غربي الموصل

في غضون ذلك، قال مصدر أمني عراقي: إن 11 عنصراً بينهم قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بغارة جوية لطيران التحالف الدولي على الجانب الغربي من مدينة الموصل (شمال).

وأوضح المقدم الطيار معن عبد الله، الضابط في القوة الجوية العراقية للأناضول، أن المدعو (احسان ملا خلدون الداؤود) والذي يشغل منصب ما يسمى بقائد (التوجيه والتعبئة النفسية) في التنظيم، كان يعقد اجتماعاً مع مجموعة مسلحة في منزل بحي الزنجيلي غربي الموصل.

من جهته، قال الرائد أمير عبد الكريم الشهواني، الضابط في الجيش العراقي للأناضول: إن 96 مدنياً بينهم نساء وأطفال فروا من قرى أبوماريا والعاشق والتويم ومجارين وتل زلط، في شرق قضاء تلعفر والتي يسيطر عليها تنظيم داعش.

* داعش يلجأ إلى النساء (الانتحاريات) بالموصل

وكشفت تقارير إعلامية أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي يتعرضون لضربات قوية في الموصل وسوريا، وأنه سجل خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع التنظيم الإرهابي إلى الاعتماد على النساء لتعويض خسارته.

وقال تقرير لموقع (سايت) الأمريكي، المختص بمتابعة أخبار التنظيمات (المتطرفة)، أن حوالي ثلاثة أرباع مقاتلي (داعش) قتلوا خلال الغارات الجوية، والعمليات العسكرية البرية في العراق وسوريا، وأن أفراد التنظيم تقلص عددهم إلى ما بين 12 إلى 15 ألف مقاتل، بينما كان عددهم قبل ذلك يقترب من 60 ألف إرهابي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخسائر جعلت للمرأة دور كبير في العمليات العسكرية للتنظيم والتي أهمها العمليات الانتحارية. وكشف الموقع أن عدد النساء المقاتلات في صفوف التنظيم الإرهابي يصل إلى 500 امرأة غالبيتهن أوروبيات، وانضممن للتنظيم خلال العامين الماضيين.

* تحرير 260 الف مدني في المدينة القديمة بالموصل

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن تحرير 260 الف مدني في المدينة القديمة ب‍الموصل، مبينة ان هؤلاء كان يستخدمهم (داعش) دروعا بشرية.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من اعادة تشغيل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وساهمت بأفتتاح مراكز الشرطة والعيادات الصحية والمدارس في المناطق المحررة.

* غارات جوية تركية على مواقع (العمال الكردستاني) شمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق، عن قيام الطائرات الحربية التركية، فجر الثلاثاء، بقصف مواقع في جبل سنجار على الحدود السورية، مستهدفة حزب العمال الكردستاني، فيما تسبب القصف بمقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين من البشمركة التابعين للإقليم بسبب تواجدهم بموقع قريب.

ولم يذكر جهاز مكافحة الإرهاب تفاصيل عن خسائر القصف، الذي تزامن مع استهداف مواقع بمدينة ديريك السورية، وطاول وحدات حماية الشعب الكردية السورية المقربة بدورها من العمال الكردستاني، لكن مصادر في مدينة دهوك، أكدت وصول سبعة من الجرحى وجثث أربعة قتلى إلى مستشفى بالمدينة جميعهم من عناصر البشمركة التابعة لإقليم كردستان، سقطوا في القصف الجوي التركي. وأوضحت أن مقراً للبشمركة كان قريباً من الموقع الذي تعرض لقصف الطائرات التركية ما أوقع خسائر في صفوف المتواجدين به.

* الكويت تبدي استعدادها لدراسة خيارات تسديد العراق 6ر4 مليار دولار كتعويضات

أبدت دولة الكويت، الثلاثاء، استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد العراق مبلغ 6ر4 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين عام 1990.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين خالد أحمد المضف قوله: إن دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من تشرين الثاني 2016 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.

وأشار المضف إلى أن الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في كانون الأول 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.

ولفت المضف إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016 وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.

وشدد المضف على أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.

وأردف قائلا: إن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية، مؤكدا استعداد بلاده لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد العراق مبلغ 6ر4 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان.





