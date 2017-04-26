وقّعت شركة الأبحاث والتكنولوجيا البتروكيماوية في ايران مع شركة (نورنر) النرويجية مذكرة تفاهم تنص على تعاون الجانبين في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وقام بتوقيع الوثيقة عن الجانب الايراني اسماعيل قنبري المدير التنفيذي لشركة الأبحاث البتروكيماوية، وعن الجانب النرويجي لارس أورسن مدير التطوير التجاري لدى شركة (نورنر).

وفي تصريح له على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية، أكد قنبري على ضرورة النهوض بمستوى الصناعات المكملة وتقنية التكرير والتوزيع للبتروكيماويات في ايران. وأضاف:ان الشركة الايرانية وفي سياق أهدافها التنموية وضعت برامج للتعاون الاستراتيجي مع شركة نورنر النرويجية.

وفي السياق، أعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، أمير حسين زماني نيا، استعداد شركة (ليندا) الألمانية للدخول في إستثمارات مباشرة في صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وأفاد موقع وزارة النفط، إن زماني نيا أشار إلى مباحثاته مع مدير شركة (ليندا) الألمانية على هامش المنتدى الثالث عشر للبتروكيماويات، وقال: إن هذه الشركة الألمانية على استعداد للتعاون مع إيران لتطوير عدد من المشاريع البتروكيماوية، مشيراً إلى أن هناك مباحثات جيدة جرت في هذا المجال. وأشار إلى أن الشركة الألمانية أعربت عن رغبتها في المشاركة في مشاريع إيران للغاز الطبيعي (إل.إن.جي) وإنها على استعداد للإستفادة من إمكانياتها الذاتية للدخول في إستثمارات في إيران.

يذكر أن شركة (ليندا) الألمانية قدمت بعد توقيع الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية العديد من الإقتراحات للإستثمار في إيران. وقد تم إفتتاح ممثلية الشركة الألمانية في طهران في شهر أكتوبر/ تشرين ألاول الماضي بحضور مساعد المستشارة الألمانية ووزير الخارجية الألماني.

يذكر أن شركة كيان للبتروكيماويات عقدت خلال آب/ أغسطس الماضي إتفاقية مع شركة ليندا الألمانية حول نقل التقنية الفنية والهندسية باعتبار مالي بلغ 34 مليوناً و960 ألف يورو. هذا ورصدت الحكومة الإيرانية وخلال الخطة التنموية السادسة 40 مليار دولار لتطوير الصناعة البتروكيماوية أغلبها من مصادر أجنبية.