أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، ان عائدات ايران من تصدير النفط بلغت 157 مليار دولار في غضون الأعوام الأربعة الماضية.

وأوضح رئيس منظمة التخطيط والميزانية، في تصريح على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم لإيصال مياه الشرب الى المدن والقرى وإنشاء شبكة للصرف الصحي، ان عائدات النفط بلغت خلال الفترة من 2009 إلى 2012 251 مليار دولار عندما بلغ سعر برميل النفط 104 دولارات، لكنها تراجعت الى 157 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2016 بعد أن انخفض سعر برميل النفط الى 44 دولاراً.

على صعيد آخر، جاءت إيران في المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، وهي أول مرة على الإطلاق تحتل فيها المركز الثاني للصادرات الفصلية.

وأظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة، يوم الاثنين، أن واردات كوريا الجنوبية من إيران زادت في مارس/ آذار إلى أكثر من المثلين مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 54ر18 مليون برميل أو 597 ألفاً و935 برميلاً يومياً.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2017 احتلت إيران المرتبة الثانية بشحنات بلغت 73ر46 مليون برميل، لترتفع أكثر من المثلين أيضاً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ولتسجل الصادرات الفصلية أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي الربع الأول من 2016، كانت إيران أكبر خامس مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية بعد السعودية والعراق والكويت وقطر، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية. وجاءت الزيادة في إمدادات النفط الإيرانية هذا العام بعد إعفاء طهران من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتخلص من تخمة المعروض العالمي. ويرجع صعود إيران للمرتبة الثانية أيضاً إلى الطلب القوي على المكثفات من شركات التكرير الكورية الجنوبية مثل إس.كيه انرجي وهيونداي أويل بنك.

واحتفظت السعودية بالصدارة كأكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال مارس/ آذار والربع الأول بأكمله.

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة محطات التصدير النفطية، بيع 52 مليون برميل من مكثفات الغاز المخزنة بالمستودعات العائمة.

وأوضح بيروز موسوي، بأن عملية البيع تعتبر قياسية وتمت عبر تخطيط من المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية وإدارة الإنتاج والشؤون الدولية. ولفت الى أنه تم استخدام الأرصفة المتحركة في بعض الأحيان بعملية تصدير النفط الخام والمشتقات، مبيّناً بأن عملية شحن وتصدير كمية ملحوظة من مكثفات الغاز في أقل من 6 شهور، تعد مستوى عملياتياً قياسياً لمحطات التصدير النفطية.