قدم السفير الايراني الجديد في بغداد ايرج مسجدي، الاثنين، اوراق اعتماده الى الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

وأشاد معصوم خلال اللقاء الى علاقات الصداقة التأريخية وسعة التعاون بين العراق وايران في القطاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية ومجالات التعاون الأخرى، مرحبا بالسفير الايراني الجديد ومتمنيا له النجاح التام في مهماته.

واشار الرئيس العراقي الى الاتصالات والعلاقات الجيدة بين مسجدي والمسؤولين والزعماء العراقيين من جميع الاطياف خلال فترة النضال ضد النظام الصدامي الاستبدادي وكذلك خلال مكافحة العراقيين للارهاب معربا عن امله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الجديدة.

من جانبه، أكد السفير مسجدي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التاريخية والأخوية مع العراق، مشيرا الى اهمية فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الجارين.

واكد الجانبان على مواصلة التعاون والدعم الايراني للعراق في مكافحة الارهاب.

وأكد السفير الإيراني الجديد في العراق ايرج مسجدي، في 19 نيسان 2017، أن بلاده ستبقي الى جانب العراق في كل ظرف، داعياً الى العمل علي ترقية مستوي العلاقات بين العراق وإيران.

كما بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، مع السفير الايراني ايرج مسجدي، العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب على الارهاب، فيما اكد مسجدي دعم ايران لقوة الدولة العراقية وما حققته مؤخرا من نجاحات كبيرة.

وقال مكتب العبادي في بيان صدر بهذا الصدد: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه الاثنين، السفير الإيراني الجديد في بغداد ايرج مسجدي، مبينا انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات إضافة الى الحرب على الارهاب والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية.

واشاد السفير الايراني خلال البيان، بـ (نجاحات الحكومة العراقية المتحققة على الارهاب وفي مجالات الاقتصاد والتجارة والاصلاح)، مؤكدا دعم ايران لـ (قوة الدولة العراقية وبالاخص ما حققته مؤخرا من نجاحات كبيرة في العديد من المجالات).

واشار مسجدي الى ضرورة دراسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وقال: إن ايران والعراق وفي ضوء طاقاتهما الوفيرة التي يمتلكانها، عليهما العمل لتوفير الارضيات اللازمة لتطوير العلاقات بينهما.

واكد السفير الايراني الجديد في بغداد دعم ايران للعراق في مختلف المجالات.

وكان السفير مسجدي قد وصل الى بغداد يوم الثلاثاء الماضي والتقى في اليوم التالي وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ليسلمه نسخة من اوراق اعتماده.





