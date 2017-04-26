اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضرورة تضافر الجهود والمساعي المشتركة والاستفادة من الحضارات العريقة للتخلص من التطرف.

وقال ظريف في تصريح له الاثنين في ختام مؤتمر الحضارات العشر العريقة في العالم الذي عقد في العاصمة اليونانية اثينا، انه وفي ظل تطوير التعاون بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر والاستفادة من التعاليم القيمة لحضاراتها الغنية يمكننا التصدي للتطرف والممارسات العنفية.

واضاف: إن استمرار مثل هذه المؤتمرات يمكنه ان يؤدي دورا مهما في ارساء السلام العالمي والامن والاستقرار ورفض العنف والتطرف.

وقد التقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاثنين، نظيره العراقي إبراهيم الجعفري وذلك على هامش إجتماع الحضارات العريقة في العاصمة اليونانية أثينا.

وخلال الإجتماع بحث الجانبان أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك والعلاقات الثنائية والإقليمية.

كما التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته للعاصمة اليونانية اثينا، التقى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس سيبراس ونظيريه اليوناني والصيني.

هذا وقرر وزراء خارجية الحضارات العشر العريقة تشكيل رابطة الحضارات العريقة وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.

وفي البيان الختامي لإجتماع الحضارات العالمية أشار المجتمعون الى التحديات والمتغيرات السريعة والمعقدة التي يشهدها العالم مثل الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز العنصري وغيرها من المشاكل الأخرى مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدان والحوار المستمر والتعاون الدولي لمعالجة التحديات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

وأكد وزراء خارجية الدول المشاركة في الإجتماع على الدبلوماسية الثقافية والحضارية باعتبارها حاجة ملحة لتعزيز الحوار الحضاري والتعاون بين الدول المختلفة.

يذكر ان المؤتمر الاول لـ (الثقافات والحضارات العريقة من اجل مستقبل افضل)، بدا عماله في العاصمة اليونانية اثينا الاثنين واختتم يوم الثلاثاء بمشاركة وزراء خارجية ايران واليونان والصين ومصر وايطاليا والهند والمكسيك والبيرو وبوليفيا والعراق بمعية الوفد العلمية لهذه الدول.

ومن المقرر ان يعقد المؤتمر القادم في بوليفيا عام 2018.



