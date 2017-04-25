واعرب رئيس مؤسسة العلوم الايرانية نصرت الله ضرغام في هذا اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بطهران، اعرب عن ارتياحه لتنامي حجم التعاون المشترك في مجال الابحاث العلمية بين ايران وروسيا ؛ مؤكدا ان زيارة ممثلي المؤسسة الروسية للعلوم الاساسية الى طهران تعدّ مؤشرا على التزام هذا البلد بالتعاون المشترك مع ايران.

ودعا ضرغام، الى تطوير مجالات التعاون وخاصة اقامة ورشات مشتركة لتحديد الاولويات الاقليمية ودراسة اطر المشاريع متعددة الاطراف المشتركة.

الى ذلك، قال البروفيسور بانجينكو وهو رئيس مؤسسة العلوم الاساسية في روسيا ، خلال اللقاء، ان العدد الكبير من المشاريع العلمية المعدة بين البلدين يشكل نقلة نوعية في اطار التعاون العلمي المشترك بين طهران وموسكو.

وفي سياق متصل، نوه المسؤول الروسي الى التعاون الاكاديمي بين جامعتي لومونوسوف وسان بطرسبيرغ الروسيتين مع ايران ؛ مؤكدا بانه يبشر بمزيد من التعاون بين الطلبة واساتذة جامعات البلدين.







