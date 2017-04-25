وقال العميد رحيمي في تصريح لوكالة انباء فارس في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان ان عناصر قوى الامن الداخلي في مدينة ايرانشهر تمكنوا بدعم من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة من كشف خيوط تحركات شبكة دولية كبيرة لتهريب المخدرات تحاول نقل شحنة كبيرة من المخدرات من نقطة الحدود مع افغانستان الى داخل البلاد.

واشار الى ان القوات الخاصة للشرطة نصبت كمينا للمهربين في منطقة هضبة سمسور بمدينة ايرانشهر واشتبكت مع المهربين على مدى ساعة ما أسفر عن مقتل مهربين اثنين واعتقال اثنين من المهربين المحترفين واصحاب السوابق وضبط طن و 6 كيلوغرامات من الافيون واسلحة ومهمات بحوزة الشبكة .

الى ذلك اعلن العميد رحيمي ان عناصر الشرطة تمكنوا بعد تحريات دقيقة في مدينة خاش من كشف تحركات شبكة اخرى ونصبوا كمينا للمهربين قبل الاشتباك معهم واعتقال اثنين منهم وضبط طن و 2 كيلوغرام من الافيون و 617 كيلوغراما من الحشيش واسلحة ومهمات .



