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رقم الخبر: 192018 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: محليات  
كبير أساقفة الأرمن بطهران: الجرائم في سوريا والعراق تعدّ إبادة جماعية

كبير أساقفة الأرمن بطهران: الجرائم في سوريا والعراق تعدّ إبادة جماعية

أكد سبوه سركيسيان كبير اساقفة الأرمن في طهران أن الجرائم التي ترتكب اليوم في سوريا والعراق وضد الأقليات الدينية والمذهبية لاسيما الاثوريين والكلدانيين تعد أمثلة واضحة للإبادة الجماعية وإستمرارا للإبادات الجماعية السابقة.

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة 24 نيسان / أبريل يوم الإبادة الجماعية ضد الأرمن، قال كبير اساقفة الارمن إذا لم تتم معاقبة مرتكبي الإبادات الجماعية السابقة، فسوف يستمر هذا الظلم البشع في العالم وما نشاهده اليوم في سوريا والعراق هو مثال على ذلك.
واشار الى المواطنين الارمن في ايران والتزامهم بالقوانين وتمتعهم بكامل الحريات المكفولة في الدستور وقال إن المجتمع الأرمني يناشد العالم كله للحد من الظلم الذي يمارسه ضد ايران والايرانيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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