وقال محمدي، ان عدد الحجاج الايرانيين كان يبلغ قبل عامين 64 الفا الا ان لجنة الحج الايرانية نجحت في رفع حصة ايران بنسبة 35 بالمئة حيث سيبلغ عدد الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 86 الفا و 500 نسمة.

واضاف، ان تنسيقا جيدا قد تم مع الجانب السعودي وان مسؤولي البعثة الايرانية قد اوفدوا الى الديار المقدسة لتنظيم شؤون السكن والنقل والمواصلات واعداد وجبات الطعام وتأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين.

ولفت الى ان استئجار الفنادق الخاصة بالحجاج الايرانيين في المدينة المنورة قد استكمل كما ان نصف الفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة قد تم استئجارها ايضا.

واضاف، انه مع الانتهاء من هذه العملية فسيتم ايفاد قوافل الحج الايرانية قريبا.

ونوه الى ان قوافل الحجاج الايرانيين سيتم ايفادها الى الاراضي المقدسة اعتبارا من 23 تموز/ يوليو القادم ولمدة شهر واحد.

واشار الى امكانية استئناف رحلات قوافل الايرانيين لاداء مناسك العمرة، موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اشترطت على الجانب السعودي معاقبة الشرطيين المعتدين على الزائرين الايرانيين في مطار جدة وقد تحقق شرطها حيث ان هذين الشرطيين يقضون مدة العقوبة حاليا.

واردف، انه اذا كانت الامور تسير اثناء اداء مناسك الحج على اساس الاتفاق بين الجانبين فانه سيتم التمهيد لايفاد قوافل العمرة الايرانية بعد الانتهاء من موسم الحج المقبل.









