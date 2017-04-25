وفي برقية بعث بها الى رئيس ليو جيرغا في أفغانستان عبد الرؤوس إبراهيمي أعرب لاريجاني عن حزنه وأسفه العميق للحادث الإرهابي الذي استهدف مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار في أفغانستان معرباً عن تعازيه لنواب البرلمان والشعب والحكومة في أفغانستان وأسر الضحايا في هذا الحادث.

وأكد لاريجاني دعم إيران الواسع للحكومة والشعب الأفغاني الجار والمسلم في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والإستقرار الدائم في هذا البلد.



*لاريجاني يبارك باليوم الوطني السوري

من جانب آخر أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني عن تبريكه بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية العربية السورية.

وفي برقية بعث بها الى نظيرته السورية هدية عباس أكد لاريجاني على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين معرباً عن أمله بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وذلك في ظل متابعة وإهتمام البرلمانين الإيراني والسوري.

ودعا الله العلي القدير أن يعجل في نهاية الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سوريا ويمن بالنصر على الشعب والحكومة السورية.



