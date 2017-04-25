وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على إقتراح عفو وتخفيف أو تبديل عقوبة 593 محكوما في المحاكم العامة ومحاكم الثورة والتعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية اللقوات المسلحة.

وبمناسبة حلول المبعث النبوي الشريف بعث رئيس السلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني برسالة الى قائد الثورة الإسلامية اقترح فيها عفو أو تخفيف أو تبدل عقوبة 593 من المحكومين الذين قررت اللجنة المعنية بأنهم يتمتعون بالشروط المطلوبة في هذا المجال فحظي الإقتراح بموافقة قائد الثورة الإسلامية.



