تألق ليبرون جيمس من جديد وقاد كليفلاند كافاليرز حامل اللقب، الأحد، للفوز 106-102 على إنديانا بيسرز، وحسم المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وضمان التقدم بالمسابقة.

وسجل جيمس 33 نقطة، منها رمية ثلاثية حاسمة في الانتصار قبل دقيقة واحدة وثماني ثوان على النهاية، ليحقق كافاليرز فوزه الرابع على التوالي على بيسرز ويتفوق 4-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتقدم إنديانا، الذي لم يكن سبق له الخسارة 4-صفر في سلسلة من سبع مباريات، بنتيجة 102-100 بعد متابعة ناجحة من ثاديوس يونغ قبل دقيقة و31 ثانية، لكن كافاليرز سجل ست نقاط متتالية ليتأهل للدور قبل النهائي للقسم الشرقي.

وبالنسبة لجيمس فهذا الفوز 21 على التوالي للاعب المخضرم في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية، ليحطم رقم ماجيك جونسون الذي حقق 20 انتصارا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وتصدر لانس ستيفنسون قائمة مسجلي النقاط في بيسرز برصيد 22 نقطة، وأضاف مايلز تيرنر 20 نقطة، وأنهى جورج اللقاء برصيد 15 نقطة.