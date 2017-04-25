رئيس السلطة القضائية: ينبغي احترام المبادئ الاخلاقية بالمنافسات الانتخابية

اكد رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق آملي لاريجاني، ضرورة احترام المبادئ الاخلاقية من قبل المرشحين لانتخابات الدورة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية بما يليق بشأن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعرب آية الله آملي لاريجاني في اجتماع كبار المسؤولين القضائيين عن تهانيه بمناسبة حلول ذكرى البعثة النبوية الشريفة.

واعرب رئيس الجهاز القضائي عن تقديره وشكره للجهود التي بذلها مجلس صيانة الدستور في دراسة أهلية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في الموعد المحدد.

ودعا آية الله آملي لاريجاني، مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور لحل الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات والتي ادت الى تسجيل عدد كبير في قائمة المرشحين، وصعبت من مهمة دراسة اهلية المرشحين.

واعتبر رئيس السلطة القضائية ان النقد يجب ان لا يتضمن الاساءة الى الآخرين.



المدعي العام بطهران يؤكد اهمية اتخاذ تدابير وقائية لحفظ أمن الانتخابات

اكد المدعي العام بطهران عباس جعفري دولت آبادي اهمية اتخاذ اجراءات وقائية لحفظ أمن انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري الشهر المقبل.

وقال جعفري دولت آبادي في اجتماع مجلس مساعدي الادعاء العام بطهران : انه في ضوء الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الاجهزة المسؤولة، لا توجد اي مشكلة في الوقت الحاضر، وان الاجهزة الاستخبارية والامنية والقضائية ومن بينها الادعاء العام بطهران على استعداد تام لضمان أمن البلاد مع اولوية اتخاذ التدابير الوقائية، وفي حالة اقتضى الامر سيتم النظر في اتخاذ اجراءات مضادة.

وشدد المدعي العام بطهران على ضرورة التزام مرشحي الانتخابات الرئاسية بقانون الانتخابات ، كما ان على وسائل الاعلام الامتناع عن الدعاية للمرشحين او ضدهم، من اجل اقامة منافسة مناسبة ومشاركة شعبية واسعة.



إفتتاح 269 مركزا إنتخابيا في 102 بلدا حول العالم

أعلن أمين لجنة الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية الايرانية علي بور علي مطلق عن إفتتاح 269 مركزا إنتخابيا في 102 بلدا و131ممثلية في شتي أنحاء العالم.

و قال بورعلي مطلق: لقد تم إرسال جميع المستلزمات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية القادمة الى الممثليات الإيرانية في تلك الدول مشيراً الى إن تلك الممثليات على استعداد تام لإجراء الإنتخابات وليس هناك أي مشكلة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بإقرار صلاحية المرشحين للإنتخابات البرلمانية التكميلية في محافظات إصفهان وأذربايجان الشرقية وهرمزغان قال بور علي مطلق لقد تم إقرار صلاحية 90 مرشحا من بين 287 في هذه المحافظات.

ولفت الى أن الفترة المحددة لبحث اعتراضات الذين لم يتم إقرار صلاحياتهم ستكون 20 يوماً.

يذكر إن إنتخابات رئاسة الجمهورية ستقام بالتزامن مع الإنتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي لعدد من المحافظات والمجالس البلدية والقروية في 19 مايو/ آيار القادم.















