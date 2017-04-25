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رقم الخبر: 192012 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 15:42 الاقسام: رياضة  
قميص مانشستر يونايتد الجديد.. شيء لم يُشاهد من قبل

قميص مانشستر يونايتد الجديد.. شيء لم يُشاهد من قبل

نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية تسريبا لصورة القميص الاحتياطي الجديد لنادي مانشستر يونايتد الذي ظهر برسم تاريخي «غير اعتيادي».

وأظهر التسريب القميص الجديد باللون الرمادي الفاتح، مطبوعا عليه ظل التماثيل التاريخية على بوابة ملعب أولد ترافورد، الذي يمثل أساطير الفريق دينيس لو وبوبي تشارلتون وجورج بيست.

وتداولت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي الزي المسرب، متنبئة بأنه سيكون الزي الاحتياطي الجديد للفريق الانجليزي.

ويأتي التسريب بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد نية إطلاق 3 أطقم جديدة للموسم الجديد في الصيف. ويتوقع أن يبلغ سعر القميص، الذي تصنعه شركة أديداس، 115 دولارا أميركيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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