جاء ذلك خلال استقبال جابري انصاري لسفير غانا بطهران الحاجي باوا غيلبرت آيمبيلاه بمناسبة انتهاء عمله.

واعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية في هذا اللقاء عن تقديره لنشاطات سفير غانا خلال فترة مهامه، وقال : بعد الثورة الاسلامية كان من جملة سياسات ايران الثابتة تنمية العلاقات مع افريقيا.

واكد جابري انصاري على العلاقات الجيدة بين ايران وغانا، مضيفا : ان احد عوامل توسيع التعاون بين البلدين، وجود الاستقرار في غانا خلال العقدين الاخيرين.

وتابع قائلا : ثمة ارادة سياسية لتنمية العلاقات بين البلدين، لكن هذه الارادة يجب ترجمتها عمليا اكثر من السابق في جميع المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي.

من جانبه اعرب سفير غانا في هذا اللقاء عن تقديره للتعاون الوثيق الذي ابدته وزارة الخارجية الايرانية خلال فترة مهامه، مشيرا الى انه خلال اربع سنوات من مهامه بطهران ، تنامت العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة لرئيسي الجمهورية ووزيري خارجية البلدين وعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة.

واشار الحاجي باوا غيلبرت آيمبيلاه الى انه بعد انتهاء مهامه سيعمل ايضا من اجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



