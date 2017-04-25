تمكن فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني من إحياء أمله في المحافظة على لقبه عندما قلب الطاولة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو وفاز على الفريق الملكي في أرضه بنتيجة 3-2 .

وبهذا الفوز تصدر برشلونة الدوري برصيد 75 نقطة متفوقا على الريال، الذي يملك نفس عدد النقاط، بفارق عدد الأهداف. ولكن مع مباراة مؤجلة لريال مدريد خارج أرضه مع سيلتا فيغو ستقام في نهاية مايو أي بعد نهاية كل مباريات الدوري.

ورغم أن فرص أتلتيكو مدريد في المنافسة على اللقب لا تزال موجودة نظريا، إذ يقبع في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن المتصدرين، فإن المنافسة ستنحصر عمليا بين كل من ريال مدريد وبرشلونة.

وفيما عدا مباراة سيلتا فيغو، قد تبقى لكل من ريال مدريد وبرشلونة 5 مباريات تتفاوت في قوتها. فبعضها مع فرق مهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية (آخر 3 فرق) وأخرى تسعى إلى الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال، حيث تتأهل أول 3 فرق مباشرة لدوري الأبطال ويشارك الرابع في التصفيات، في حين يتأهل الخامس إلى «يوروبا ليغ».

في المرحلة 34 من الدوري، يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء فريق أوساسونا صاحب المركز 20 الأخير في الترتيب برصيد 18 نقطة والذي يقاتل لتجنب الهبوط في المراحل الخمس المتبقية. وفي ذات اليوم يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو لاكورونيا برصيد 31 نقطة البعيد نوعا ما عن منطقة الخطر.

الكشف عن سرّ احتفال ميسي الاستثنائي في الكلاسيكو

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عما قالت إنه السبب في الاحتفال الاستثنائي الذي قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسجيله هدف الفوز 3-2 على ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب سنتياغو برنابيو يوم الأحد.

وأحرز ميسي هدفه القاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، واحتفل بطريقة خاصة وغير معتادة من النجم الأرجنتيني، حيث تقدم إلى جماهير البرنابيو وحمل قميصه مشيرا إلى اسمه ورقمه باتجاههم.

وسادت كثير من التكهنات حول السبب الذي دفع ميسي إلى ذلك الاحتفال الاستثنائي من لاعب اعتاد أن يحتفل بأهدافه بشكل متواضع وهادئ مقارنة بنجوم آخرين.

كيف تفوق ميسي على رونالدو في الكلاسيكو؟

طغى بريق ميسي على رونالدو في سانتياجو برنابيو بوضوح ليلة الأحد، لكن لماذا حجّم ميسي منافسه رونالدو وكيف أتى هذا التألق؟

ولم يكن معظم عشاق ريال مدريد يتوقعون أن يظهر نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا السوء بالمقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي "عريس" ليلة الأحد دون منازع، خاصة وأنّ الأخير قاد برشلونة للفوز 3-2 بتسجيله الهدفين الأول والثالث لصالح الضيوف.

ولأنّ رونالدو وميسي من طينة الأساطير ولا يستطيع عاقل أن يشكك بموهبتيهما، فإنّ أيّ انخفاض بالمستوى يجب أن يكون ناتجاً عن أسباب واضحة، كالتي أدت إلى تفوق كامل لليو على الدون.

الرسم التكتيكي وقف بجانب ميسي

أسهمت طريقة لعب برشلونة بشكل واضح في ميل الكفة لميسي، حيث إن ابتعاده عن قلبي دفاع ريال مدريد عندما لعب كصانع ألعاب وتقدمه من الخلف لاستغلال الكرات العرضية الذكية، جعله بعيداً عن رقابة لاعبي وسط ريال ومترجماً لتمريرات رفاقه التي يعرف ميسي جيداً كيف يستفيد منها.

رونالدو دفع مجدداً فاتورة إشراك غاريث بيل غير الجاهز أساسياً فخسر لاعب في وسط ريال مدريد حتى أواخر الشوط الأول، ووجد نفسه تائهاً بين اللعب كرأس حربة وتغطية طرد راموس في ربع الساعة الأخير، إضافة لوضعه بين بيكيه وأومتيتي اليقظين.

رونالدو ذهنياً نام في عسل بايرن

لم تبق وسيلة إعلامية مختصة أو مشجع لريال مدريد إلا وامتدح رونالدو بعد تسجيله خمسة من أهداف ريال مدريد الستة في مرمى بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً، لكن رونالدو لم يكن في يومه إطلاقاً الأحد وأهدر كرات يسجلها عادة دون النظر إلى المرمى.

إجهاد رونالدو في لقاءي أبطال أوروبا له دوره أيضاً في انخفاض تركيزه، ولا يمكننا أن نغفل إطلاقاً وصوله لسن الثانية والثلاثين.

ميسي كان منعزلاً عن الدنيا كلها خلال الدقائق التسعين ومركزاً على ريال مدريد (تجاهل انتقادات الخروج من دوري أبطال أوروبا وملاحقة محاكم الضرائب) ، تحركاته بلا كرة، مراوغاته، تسديداته، تثبت قطعاً استعداده الكامل للكلاسيكو، وهو ما توجه بهدفين بطريقة ميسي، بعد الفشل في تشتيته الذهني بالرغم من خشونة لاعبي ريال مدريد.

ولا يمكن إنكار استغلال ليوم لتكبيل كاسيميرو بعد إنذاره (12) وكذلك الحال بالنسبة لكوفاسيتش (81) وحتى طرد راموس (77).

أرقام اللاعبين

فرض مركز ميسي عليه تفعيل مهاراته أكثر رونالدو، فهو فاز بـ15 تحديا على الكرة وخسر 8 مقابل فوز رونالدو بـ2 وخسارته 3، ولمس ميسي الكرة 72 مرة وسدد 6 تسديدات أتى 4 منها على المرمى، بينما لمس رونالدو الكرة 39 مرة وسدد 8 أتى على المرمى منها 3 فقط، كما راوغ ميسي (11 مرة) سبع منها ناجحة مقابل واحدة فاشلة بالنسبة لرونالدو.